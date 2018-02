Animali a rischio assideramento per il gelo a Sant'Agata Feltria, ma non solo: tanti interventi dei Carabinieri Forestali

Cronaca

Sant' Agata Feltria

| 17:48 - 28 Febbraio 2018

Il Comando Gruppo Carabinieri Forestali di Rimini ha confermato il dispositivo di intensificazione delle pattuglie presenti sul territorio a fronte dell’allerta neve prevista per la giornata di domani. Da lunedì 26 febbraio, inizio dell’emergenza neve, a mercoledì 28 febbraio i Carabinieri forestali hanno messo a disposizione delle popolazioni e delle autorità preposte e assicurato la presenza di n. 24 pattuglie per un impegno di 51 militari.

In particolare sono stati effettuati undici interventi per ripristino e regolarizzazione della viabilità; tre per segnalazione di animali in pericolo; uno per rimuovere piante cadute.

Particolare attenzione, anche a seguito delle segnalazioni delle Associazioni di Protezione della fauna, continuerà ad essere posta nei confronti degli animali domestici, degli allevamenti e degli animali selvatici in relazione alle basse temperature e alla maggiore difficoltà di reperimento del cibo a causa della copertura nevosa.

Tra gli intervenuti, uno effettuato nel comune di Sant’Agata Feltria a seguito della segnalazione di due esemplari di cavalli e di un cane in pericolo di assideramento.

Continua anche l’attività di studio e analisi del manto nevoso a cura del

Centro Settore Carabinieri Meteomont dell’Appennino Emiliano Romagnolo per prevenire il rischio di valanghe. Particolare attenzione viene posta anche ai carichi eccessivi sulle strutture, specie quelle provvisorie usate per il ricovero di animali, a causa del peso dello strato nevoso.