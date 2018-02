Tassa di soggiorno, a Riccione gli aumenti partiranno non dal 1 marzo ma dal 1 maggio

Attualità

Riccione

| 16:35 - 28 Febbraio 2018

La giunta comunale di Riccione ha deliberato in materia di imposta di soggiorno, modificando alcune previsioni sia relative alle tempistiche sia relative all’applicazione stessa.

In particolare si è deciso, in base all’accordo tra amministrazione comunale e associazioni di categoria, che le nuove tariffe, così come definite a fine 2017, saranno applicate a partire dal 1° maggio 2018 anziché dal 1° marzo 2018, e la relativa rendicontazione bimestrale scatterà a sua volta dalla stessa data.

La giunta ha inoltre previsto di rimodulare la tariffa riguardante le strutture ricettive all’aria aperta. Relativamente ai campeggi infatti, la previsione era di 0,90 euro per 7 pernottamenti non consecutivi che viene modificata in 0,60 euro per 10 pernottamenti non consecutivi.

“Come stabilito in sede di approvazione di bilancio, abbiamo immediatamente aperto un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati – afferma il sindaco Renata Tosi – da cui è scaturito il provvedimento approvato questa mattina. Il nostro modus operandi, come abbiamo fin qui dimostrato, fa perno sull’ascolto e sul coinvolgimento e a questo proposito colgo l’occasione per ringraziare per la collaborazione costruttiva coloro che hanno fatto con noi questo percorso, che proseguirà anche in futuro così da dare risposte pronte ed efficienti alle esigenze reali espresse dai vari portatori di interesse e allo sviluppo economico della città”.