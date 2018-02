Nuovo centro commerciale San Marino aprirà in primavera 2019, firmato accordo con imprese locali per 20 milioni

Attualità

15:09 - 28 Febbraio 2018

A seguito dell’affidamento del ruolo di General Contractor a Colombo Costruzioni, i promotori di The Market comunicano che è stato firmato l’accordo con le imprese sammarinesi per la realizzazione di una parte dei lavori per un valore di circa 20 milioni di euro, come da convenzione sottoscritta dai promotori del progetto con la Repubblica di San Marino. La collaborazione fra le imprese locali selezionate e la società Colombo inizierà a operare nel mese di marzo 2018.

Colombo Costruzioni, che come già comunicato gestirà tutte le fasi esecutive, dalla progettazione alla costruzione e consegna, si avvarrà quindi di un rilevante numero di imprese sammarinesi per la costruzione di The Market, un progetto che prevede un investimento complessivo di circa 150 milioni e una superficie commerciale complessiva di oltre 25.000 mq. Il centro prevede, a regime entro il 2021, la creazione di circa 750 nuovi posti di lavoro ai quali si aggiungeranno le opportunità professionali legate all’indotto per un totale stimabile ad oggi di circa 1000 persone.

Si ricorda che l’assegnazione dei lavori a Colombo Costruzioni è avvenuta a seguito di un percorso di selezione curato da MCM, società di consulenza specializzata in project management, con l’assistenza di Legance per gli aspetti legali, sempre in linea con quanto previsto dalla convenzione.

A dimostrazione dell’impegno di The Market nella promozione del territorio sammarinese, i promotori del progetto comunicano, inoltre, che saranno presenti in collaborazione con l’Ufficio del Turismo di San Marino alla fiera internazionale MITT di Mosca, dal 13 al 15 marzo, per intercettare la crescente domanda turistica russa verso l’Italia. L’incremento degli acquisti da parte di turisti russi nel mercato italiano registra, infatti, un incremento del 27%, così come evidenziato recentemente da una ricerca a cura di Global Blue, leader al mondo nel Tax Free Shopping.

L’apertura di The Market è prevista per il secondo trimestre 2019.