Nuova neve in arrivo, quantitativi importanti: scuole chiuse il 1 marzo, ecco la situazione

Attualità

Rimini

| 13:45 - 28 Febbraio 2018

Nuova neve in arrivo sulla Provincia di Rimini, dopo il forte maltempo dei giorni scorsi. I Sindaci valutano se riaprire le scuole o se continuare lo stop alle lezioni.





Rimini, scuole chiuse: "Saranno chiuse anche nella giornata di domani, giovedì 1° marzo, tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi di nido d’infanzia situate nel territorio del Comune di Rimini. E’ stato quanto deciso dall’Unità di intervento che sta monitorando l’evoluzione del meteo predisponendo l’attuazione delle diverse azioni programmate a seconda delle necessità alla luce delle previsioni meteorologiche" (nota dell'Amministrazione Comunale).



Riccione, scuole chiuse: "Vista la nuova allerta meteo prevista per le prossime ore anche nella giornata di domani, giovedì 1° marzo, le scuole di ogni ordine e grado sul territorio di Riccione rimarranno chiuse" (nota dell'Amministrazione Comunale).



Nei sette comuni dell'Alta Valmarecchia scuole chiuse sia giovedì 1 che venerdì 2 marzo.



Verucchio, scuole chiuse: "Splende il sole su Verucchio. Strade, marciapiedi, piazze e parcheggi sono puliti e regolarmente transitabili: non è mai cessato il monitoraggio da parte dell'Ufficio Tecnico nè il lavoro di operai, terzisti e volontari (che si ringraziano profondamente). Tuttavia l'allerta meteo n. 30/2018 pervenuto in tarda mattinata dalla Prefettura e Protezione Civile Emilia Romagna obbliga il Sindaco a prendere provvedimenti urgenti e contingibili in vista del colpo di coda di questa perturbazione: per la giornata di domani 1 marzo allerta arancione su tutta la Regione per precipitazioni nevose (dai 10 ai 20 cm in pianura e dai 20 ai 40 - con punte ai 50 cm in collina e montagna). Onde evitare problemi alla circolazione, rischi e pericoli all'incolumità delle persone, tutte le scuole del territorio del Comune di Verucchio saranno chiuse nella giornata di domani giovedì 1 marzo. Domani valuteremo il da farsi venerdì".



Poggio Torriana, scuole chiuse: "dopo la tregua di oggi, torna l'allerta meteo per la giornata di domani giovedì 1 marzo. Secondo il bollettino meteo regionale, i quantitativi previsti dai modelli vanno dai 10-20 cm, nelle aree di pianura, ai 20-40 cm, con punte di 50 cm, nella fascia collinare e sui rilievi appenninici. In via precauzionale, quindi, il Sindaco ordina la chiusura di tutte le scuole del territorio, anche per la giornata di domani giovedì 1 marzo. Così anche la biblioteca comunale Pio Campidelli sarà chiusa.(Nota stampa dell'Amministrazione Comunale).





Coriano, scuole chiuse: "Vista l'allerta meteo 30/2018 ricevuta, Domenica Spinelli Sindaco di Coriano ha disposto ordinanza di chiusura delle scuole del territorio anche per domani giovedì 1 marzo 2018" (dalla pagina Facebook del Comune).





Morciano, scuole chiuse: "Si comunica che la protezione civile ha emesso con comunicato n. 30/2018 il grado di allerta arancione per neve sull’intero territorio regionale per la giornata di giovedì 1 marzo.Per tale motivo è stata emessa ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado" (nota ufficiale dell'Amministrazione Comunale).



S.Giovanni in Marignano, scuole chiuse: "Vista l' allerta Arancione per le prossime ore, le Scuole rimarranno chiuse anche nella giornata di Domani" (dalla pagina Facebook del Comune).





Bellaria, scuole chiuse: "Nonostante le condizioni climatiche e la viabilità stradale siano al momento buone, le scuole di Bellaria Igea Marina, che oggi sono state regolarmente aperte garantendo i rispettivi servizi educativi, resteranno chiuse nella giornata di domani (giovedì 1^ marzo) a fini cautelativi, alla luce delle avverse previsioni meteo" (nota dell'Amministrazione Comunale).





Santarcangelo, scuole chiuse: "Tutte le scuole di Santarcangelo resteranno chiuse anche giovedì 1 marzo: il bollettino di Arpae e protezione civile Emilia-Romagna prevede infatti lo stato di allerta per neve nell'intera giornata di domani" (dalla pagina Facebook del Comune).



Misano Adriatico, scuole chiuse: il Sindaco di Misano Stefano Giannini ha firmato il 28 febbraio una nuova ordinanza di sospensione dell’attività didattica per la giornata di giovedì 1 marzo. La decisione è stata presa in seguito al bollettino di allerta meteo di codice arancione emesso alle ore 12,17 da Arpa Emilia Romagna valevole dalla mezzanotte del 28.2.2018 alla mezzanotte dell’1.3.2018. Il bollettino evidenzia una criticità con codice arancione con “flussi meridionali di aria umida e instabile determineranno precipitazioni a carattere nevoso su tutto il territorio regionale di debole-moderata intensità. I quantitativi previsti dai modelli vanno dai 10-20 cm, nelle aree di pianura, ai 20-40 cm, con punte di 50 cm, nella fascia collinare e sui rilievi appenninici”.