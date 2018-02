Rimini, anche oggi migranti impegnati a spalar neve. Tutti occupati i posti allestiti per i senzatetto

Attualità

12:21 - 28 Febbraio 2018

Nella notte appena trascorsa i 30 posti in più messi a disposizione dalla Caritas Diocesana nei locali attrezzati di via Madonna della Scala sono stati occupati tutti, stessa sorte anche per quelli messi a disposizione alla Capanna di Betlemme. Una rete importante, autorganizzata, che nella sola notte di ieri ha garantito l’accoglienza e un pasto caldo a ben 164 persone: 54 Caritas diocesana, 62 Capanna di Betlemme, 48 Casa don Gallo. Ora, che le strutture diocesane (e quella della APGXXIII) sono piene, è stato chiesto l’intervento del Comune di Rimini per evitare che, questa notte, qualcuno possa rimanere al freddo.







Diversi sono i modi che ciascuno ha per aiutare queste persone a vestirsi con dignità e ad affrontare meglio i rigori della stagione invernale:

- Portare alla Caritas, scarpe invernali, coperte, impermeabili, giacche e k.way per la pioggia. Segnaliamo in modo particolare la necessità di scarpe pesanti.

Tutto va portato alla sede della Caritas in via Madonna della Scala 7, a Rimini.





Fare offerte e donazioni:

- Sede della Caritas

- Oppure: C/c postale n. 13243472 Caritas diocesana - Rimini

- Oppure: C/c bancario: IT 67 B 06285 24206 CC0027459084 Cassa di Risparmio di Rimini - Filiale San Giuliano





PER OFFERTE DEDUCIBILI





Associazione di volontariato Madonna della Carità

Cassa di Risparmio di Rimini – Filiale San Giuliano

cod.IBAN : IT 08 D 06285 24206 CC0023951506

Causale: EMERGENZA FREDDO





È molto importante:

- Segnalare alla Caritas situazioni di particolare difficoltà

- Se incontrate persone in difficoltà, potete invitarle a rivolgersi alla Caritas.

Per info e/o segnalazioni telefonare a:

Mario, 391 4762566

Maria Carla, 328.9489132

oppure scrivere a caritas@caritas.rimini.it





Nella foto: I richiedenti asilo della Caritas all’opera ieri, martedì 27 febbraio. Divisi in gruppetti, alcuni sono andati in piazza Tre Martiri, altri all’Arco di Augusto e i restanti in piazza Cavour.

Anche oggi gli ospiti della Caritas Diocesana, sia emergenza che Sprar, stanno aiutando a pulire le strade e i marciapiedi in centro a Rimini.