Elezioni, il comune di Rimini posticipa la Domenica Ecologica del 4 marzo

Attualità

Rimini

| 11:31 - 28 Febbraio 2018

Il Comune di Rimini posticipa la Domenica ecologica in programma il 4 marzo alla domenica successiva 11 marzo 2018, adeguandosi così a quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna e consentendo un più agevole afflusso ai seggi elettorali in occasione delle elezioni politiche 2018 che per l’appunto si svolgeranno proprio domenica 4.

Come noto l’istituzione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato ogni prima domenica del mese (domeniche ecologiche) è tra le misure previste ai fini della tutela della qualità dell'aria previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020).