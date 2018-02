Temperature polari, niente acqua corrente per diverse famiglie in Alta Valmarecchia

Attualità

Novafeltria

09:13 - 28 Febbraio 2018

Freddo intenso, niente acqua corrente nelle abitazioni. Sono diverse in Alta Valmarecchia le famiglie che stanno vivendo questo disagio. Le temperature abbondantemente sotto lo zero (nella notte il termometro è sceso a -14) hanno congelato le tubature. Superlavoro per gli idraulici della zona che, armati di fiamma ossidrica, stanno risponendo alle chiamate delle famiglie in difficoltà, nel tentativo di riscaldare e scongelare tubi. Il consiglio è di lasciar scorrere un filo d'acqua per mantere attiva la "circolazione" nelle tubature.