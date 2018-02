Rimini for Mutoko, torneo di burraco solidale per l'ospedale della dottoressa Marilena Pesaresi

Attualità

Rimini

| 07:46 - 28 Febbraio 2018

Sabato 3 marzo alle 20.30 l’associazione di volontariato RiminiForMutoko Onlus, organizza un torneo di burraco presso l’Hotel Corallo di Rimini in Via Vespucci, 46. Il ricavato andrà a finanziare l'ospedale "Luisa Guidotti" di Mutoko e i progetti di RiminiForMutoko, in particolare a pagare i viaggi per portare dall’Africa in Italia i bambini cardiopatici per essere operati.



Per informazioni e prenotazioni: Giorgio 335 1270914 e Marco 335 6338525.