Revocata l’ordinanza di blocco della circolazione per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate

| 07:16 - 28 Febbraio 2018

Considerata la situazione meteorologica in atto rilevata nella regione, il Prefetto di Rimini , sentito il Comitato Operativo Viabilità, riunitosi martedì pomeriggio, ha disposto la sospensione del provvedimento del 24 febbraio recante il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, ivi compreso il transito dei trasporti dei veicoli eccezzionali, esclusivamente sull'autostrada A14 in direzione nord, fermo restando il divieto in argomento sul restante sistema viario della provincia di Rimini (strade statali e provinciali). Il provvedimento prefettizio di sospensione, così emanato, nel confermare le deroghe già previste nel decreto del 24 febbraio, dispone l'ulteriore deroga al divieto per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 t che trasportano carburante per trazione e riscaldamento. Il COV continua a tenere strettamente monitorata la situazione anche al fine di nuove determinazioni in relazione all'evoluzione del quadro meteorologico nelle cennate aree.

Anche per i veicoli esclusi dal divieto il Prefetto di Rimini raccomanda, comunque, la massima prudenza.