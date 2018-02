Conad City: riapre tutto rinnovato il supermercato di via Dario Campana, vi lavorano dieci persone

Attualità

Rimini

| 17:59 - 27 Febbraio 2018

Riaprirà sabato 3 marzo alle ore 8 il Conad City di Via Dario Campana, a Rimini. Nel negozio, che ha un’area vendita di circa 200 metri quadrati, sono occupate dieci persone; a gestirlo è la società familiare "Gusto e Fantasia", di Ivan Bandini ed Elia Franchini con i figli Luca e Michela, di 22 e 27 anni. Oltre al punto vendita di via Campana, la famiglia gestisce anche un altro Conad City a Rimini, in via Tripoli.



Il negozio è stato oggetto di un intervento di profonda ristrutturazione. Potenziato il reparto ortofrutta, ampliati i surgelati e il murale salumi e latticini, per un’offerta che comprende anche una vasta possibilità di scelta in tema di biologico e salutistico, in linea con le richieste della clientela e con nuove abitudini di consumo.



Grazie a questi interventi il punto vendita si presenta completamente rinnovato e con una proposta commerciale più ampia, per le esigenze della spesa di ogni giorno.



«Abbiamo rinnovato il City di via Campana – commenta la giovane caponegozio, Michela Bandini – per andare sempre più incontro alle richieste della nostra clientela: qualità, cortesia e prezzi convenienti da noi si trovano ogni giorno. I negozi di vicinato come i nostri continuano a essere punto di riferimento per gli acquisti dei riminesi e dei turisti: la spesa quotidiana è occasione di incontro e relazione e i punti vendita come i nostri fanno della vicinanza al territorio e dell’attenzione a chi ci sceglie la caratteristica qualificante».