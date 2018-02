Riccione sotto la neve, decine di interventi per i Carabinieri in soccorso di automobilisti in difficoltà

Cronaca

Riccione

| 16:23 - 27 Febbraio 2018

Ore di lavoro incessante anche per i militari dell’Arma della Compagnia di Riccione che, all'ingresso di gelo di matrice siberiana sulla riviera romagnola, si sono fatti trovare pronti con decine di pattuglie dislocate sul territorio.

L’attività dei Carabinieri di tutta la provincia – sotto le indicazioni del Comandante Provinciale, Col. Giuseppe Sportelli – anche in occasione della eccezionale ondata di maltempo sta continuando in queste ore, assicurando il mantenimento dei tradizionali servizi di controllo del territorio, come il presidio di piazzale Ceccarini, ma soprattutto in favore dei diversi cittadini rimasti in panne in queste ore con i propri automezzi.

Diverse le decine di interventi, con auto dell’Arma impiegate in particolare nel costante e capillare controllo delle principali arterie viarie della provincia e soprattutto di quelle dell’entroterra.

Per qualsiasi esigenza del Cittadino, l’Arma, anche in questi giorni ricorda il numero di emergenza unico europeo “112” attivo 24 ore su 24.