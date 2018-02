La curiosità: neve in tutto il riminese, a Riccione c'è chi fa il bagno e sfida Burian. Guarda il VIDEO

Attualità

Riccione

27 Febbraio 2018

Neve e gelo non hanno fermato due improvvidi e temerari cittadini riminesi, Fabio Vennucci e Enrico Valbonetti che martedì mattina si sono tuffati in mare a Riccione. Con la spiaggia completamente imbiancata e una temperatura sui -5°, i due spericolati 'bagnanti' si sono spogliati, in costume e a petto nudo hanno sfidato il gelo per tuffarsi in mare. Il tutto mentre a pochi metri di distanza gli altri riminesi sfidavano le intemperie con ombrelli, piumini, sciarpe e berretti.