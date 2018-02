Stella Bartoletti, la fighter riminese insegue il titolo di K1 sabato 3 marzo al Pala Flaminio di Rimini

Sport

Rimini

| 13:40 - 27 Febbraio 2018

Sabato 3 marzo Stella Bartoletti sfiderà Alicia Holzken per il titolo mondiale di K1. L'atleta originaria di Novafeltria, iscritta all'Athletic Thai Gym, cercherà di conquistare il prestigioso traguardo davanti al pubblico di casa del Pala Flaminio di Rimini. Allenata da Davide Carli e Fabio Corelli, la Bartoletti sfiderà sulla distanza di 5 riprese da tre minuti un'avversaria di grande valore, proveniente dalla leggendaria palestra di Ramon Dekker. La sfida avverà all'interno di un galà di combattimento che inizierà alle 20.30 con i quarti di finale di un torneo di K1-70 kg: sul ring Luca Lepri, Dejan Stoianovic, Nicolò Sanna, Salvatore Carlucci, Matteo Bruzzo, Morlino Alessio, Leonardo Masi e Lion Sow.

A seguire, dopo la finale mondiale con Stella Bartoletti, un incontro di K1 tra Antonio De Luca (De Martino Old School) e Stanev Krashmir (Picone PF Cesena) al limite dei 65 kg. Il programma prevede infine le sfide di semifinale e finale del torneo K1-70 kg, Roberto Clemente (PF Rimini) contro Giovanni Dinic (Extreme Fighters), in un incontro di K1 al limite dei 62 kg, Michela Trosini e Irene Francesconi (K1) e Gheorge Robu (Nacchia team) contro Devis Sperindei (Tarini team), in un incontro di K1 al limite 67 kg.