Maltempo epocale sul riminese, a rischio per la seconda settimana le partite di calcio dilettanti

La forte ondata di maltempo ha provocato lo scorso fine settimana lo stop per tutti i campionati dilettantistici, serie D a parte. Anche per domenica 4 marzo le prospettive non sono affatto buone. Alta Valmarecchia la zona più colpita del riminese, ma martedì la neve è scesa copiosa anche nel resto dell'entroterra e sulla costa. Giovedì è in arrivo un'altra pesantissima nevicata, copiosissima fino alla costa. La neve scenderà fino alle prime ore di venerdì, seguirà piogge. In Prima Categoria Girone H il Novafeltria e il Sant'Ermete si dovrebbero affrontare in un derby molto importante per le parti alte della classifica, ma sia il Comunale di Secchiano che il Comunale di via Superga a Novafeltria rischiano fortemente di essere impraticabili: per le due compagini sarebbe la terza gara 'saltata' per via del maltempo. Rinvii probabili anche per Alta Valconca - Morciano e Athletic Poggio - Vallesavio, altre due partite di vertice. In Promozione rischio rinvio per Ronco - Stella, mentre si dovrebbe giocare Savio - Pietracuta.