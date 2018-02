Forte maltempo, in azione le turbine in Alta Valmarecchia. Scuole chiuse mercoledì a Rimini e Riccione

Attualità

Rimini

| 12:06 - 27 Febbraio 2018

Continua il maltempo con raffiche di neve che si alternano a brevi momenti di tregua. I Vigili del Fuoco di Rimini segnalano condizioni tranquille e gestibili nella zona costiera. In Alta Valmarecchia le situazioni più complicate con diversi interventi per raggiungere persone bloccate o per portare viveri e medicinali. In alcune zone (soprattutto Perticara e Sant'Agata) gli spazzaneve non sono in grado di fare un lavoro ottimale e sono state così impiegate le tre turbine della Protezione Civile di Novafeltria.

In Valconca il personale della Polizia Municipale sta monitorando l'evolversi delle condizioni.

A causa della perturbazione in atto e delle previsioni per le prossime ore è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio nei comuni di Riccione, Misano Adriatico e Coriano. Scuole chiuse anche nel Comune di Rimini. Alle 13 anche il Comune di Santarcangelo ha disposto la chiusura degli istituti scolastici del territorio comunale per la giornata di mercoledì 28 febbraio.