I vertici di Volvo Italia a Rimini per la presentazione della nuova XC40

Attualità

Rimini

27 Febbraio 2018

Un clima decisamente svedese ha accolto Chiara Angeli, Direttore Vendite e Marketing di Volvo Italia, intervenuta venerdì scorso alla presentazione, per le provincie di Rimini e Pesaro, del nuovo modello di SUV compatto della marca scandinava. Nella nuova concessionaria Mothor, allestita per l’occasione come un lounge club, molti invitati hanno sfidato le intemperie per essere presenti all’evento. Preceduta da una campagna connotata dallo slogan “sotto una nuova luce, i presenti hanno assistito alla presentazione ufficiale del modello, accompagnata da un discorso introduttivo di Marco Ciavatta, oggi titolare della concessionaria che prende il nome proprio da una caratteristica del nuovo design di Volvo: tutte le vetture della nuova gamma saranno infatti caratterizzate dal disegno dei fari anteriori a led che si ispira al martello di Thor, mitico eroe della saga scandinava. Così si chiarisce il mistero della strana lettera “h” che compare al centro del nome della nuova concessionaria. Per tutti gli intervenuti l’appuntamento è a settembre quando lo show room che rimane dove storicamente è sempre stato, in via Flaminia, sarà completamente rinnovato secondo i nuovi criteri di casa Volvo.