Caos neve e ghiaccio sulle strade: diverse auto fuori strada nel riminese

Cronaca

Rimini

| 09:20 - 27 Febbraio 2018

Le temperature sotto lo zero e le condizioni meteo di questi giorni hanno provocato molti disagi agli automobilisti lungo le strade di Rimini e provincia. Numerose auto sono uscite di strada, a causa della presenza di ghiaccio e neve sull'asfalto. I Vigili del Fuoco di Rimini stanno intervenendo da lunedì sera e durante la mattinata per i numerosi incidenti che si stanno verificando sulle strade provinciali. Nella foto auto fuori strada in via Variano e incidente nella zona di Santarcangelo.