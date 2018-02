VIDEO: freddo, neve e ghiaccio. Il risveglio imbiancato di Rimini, non smette di nevicare nell'entroterra

Attualità

Rimini

| 08:15 - 27 Febbraio 2018

Freddo pungente, temperature sotto lo zero, tanto ghiaccio. Questo il risveglio della costa riminese dopo le nevicate delle ultime ore e degli ultimi giorni. Nell'entroterra le situazioni più complicate con importanti accumuli di neve, abitazioni isolate e difficoltà negli spostamenti (foto gallery). Sono stati numerosi gli interventi di supporto e soccorso. In queste ore in collina la neve sta continuando a cadere senza sosta. Sulla costa imbiancata dalla neve dal pomeriggio di lunedì al momento non sono segnalate criticità particolari. Per evitare spostamenti rischiosi le scuole di diversi comuni sono state chiuse per la giornata di oggi. Le principali arterie della provincia risultano percorribili grazie al lavoro di pulizia e spargimento di sale. Le situazioni più delicate riguardano le strade che collegano le zone collinari. La via Marecchiese da Pietracuta verso monte è praticabile ma con estrema cautela. L'invito è quello di usare la massima prudenza e di non avventurarsi in strada senza pneumatici da neve e catene.