Da Oltremare a ‘Soliti Ignoti’: l’allevatrice di cavallucci marini su Rai Uno

Attualità

Riccione

| 16:20 - 26 Febbraio 2018

Nella puntata “Soliti ignoti – il ritorno” condotta da Amadeus, andata in onda domenica 25 febbraio su Rai Uno, un paio di occhi verde mare hanno bucato il video: quelli di Lina Salis, acquarista e curatrice di ippocampi al parco Oltremare di Riccione.

Lina sognava questo mestiere fin da piccola. Guardando il Tirreno dalla sua Sardegna, fantasticava su come stare a contatto con quella immensità e con le specie meravigliose che la popolano. Dopo tanti sacrifici per pagarsi gli studi – che tuttora la impegnano - e tantissima caparbietà, Lina l’ha spuntata. Non solo: il lavoro dei suoi sogni l’ha spedita addirittura in TV dove ha portato fortuna a un concorrente, che “azzeccando” la professione di Lina ha vinto 25.000 Euro! Inoltre, Lina fa parte del progetto Costa Edutainment “Salva una Specie in pericolo: Che Storione!” che, in collaborazione con Acquario di Cattolica e Università di Bologna, ha lo scopo di facilitare il ripopolamento degli storioni nel mare Adriatico.

“Nel mio lavoro viene fatto qualcosa di concreto per la conservazione delle specie minacciate e di tutto il nostro delicato ambiente: questo mi fa sentire bene e vorrei che fosse di esempio per tanti giovani che non sanno che strada intraprendere”.