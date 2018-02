Rimini Fiera: a Enada Primavera in mostra tutto il settore del gioco dal 14 al 16 marzo

Attualità

Rimini

| 15:39 - 26 Febbraio 2018

Incontri sulle nuove concessioni, approfondimenti sulla sfida tra gioco fisico e online, tavole rotonde su gaming e amusement del futuro. Il settore del gioco sarà analizzato e mostrato sotto ogni aspetto alla 30/a edizione di Enada Primavera, alla fiera di Rimini dal 14 al 16 marzo.

Organizzata da Italian Exhibition Group, la società nata dall'integrazione tra Rimini Fiera e Fiera Vicenza, la più importante fiera del Sud Europa dedicata agli apparecchi da intrattenimento e gioco - con oltre 25mila visitatori professionali all'ultima edizione - si farà ancora una volta in tre con Academy dedicata alla formazione, Next che pone l'innovazione al centro dell'attenzione e Contest all'interno della sezione Rimini Amusement Show.

Enada Academt è destinata agli operatori con convegni di aggiornamento sulla normativa, analisi di mercato e seminari per nuovi imprenditori che intendano accedere al mondo del gaming e dell'entertainment. Ad inaugurare la kermesse sarà la conferenza

stampa, a cui parteciperanno i vertici di Ieg e di Sapar e che servirà a fare il punto sul mercato e gli scenari del momento.

Sulla pianta guida della fiera verranno segnalati con il marchio Enada Next gli stand in cui verranno presentati nuovi prodotti, nuovi servizi e start-up. I nuovi prodotti saranno evidenziati anche in una pagina del sito della manifestazione.

Quest'anno, ad Enada, ci sarà la sezione Rimini Amusement Show, che guarda al mondo dell'intrattenimento puro e punta a promuovere la creatività e i prodotti italiani anche all'estero. Al suo interno, spazio al Contest per competizioni, tornei e gare che promuovono il gioco "pure amusement", sempre attuale e che attrae un numero crescente di appassionati anche tra i giovani. In programma anche un torneo di Biliardino a coppie con iscrizione è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati. Poi esibizioni e dimostrazioni per promuove lo sport delle freccett (soft darts) nella sua variante più moderna, cioè con l'ausilio dell'elettronica.