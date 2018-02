Neve e divertimento con Reggini Ski & Drive : una serata adrenalinica all’eremo di Monte Carpegna

Eventi

Repubblica San Marino

| 15:33 - 26 Febbraio 2018

Dopo il successo del Reggini Snow Party, la concessionaria è lieta di proporre “REGGINI SKI & DRIVE”. L’appuntamento è per venerdì 2 marzo dalle ore 20.00 all’Eremo di Monte Carpegna.



Anche quest’anno lo spettacolo sarà di quelli mozzafiato e non solo per gli appassionati di quattroruote e di rally!



Una serata adrenalinica per un evento speciale che vedrà tra i protagonisti anche Umberto Scandola, Campione italiano di Rally nel 2013 e pilota ufficiale di Škoda Italia Motorsport che attualmente sta gareggiando al campionato italiano di rally a bordo della sua Škoda Fabia R5.



In occasione dell’evento promosso da Reggini, sarà possibile testare sulle piste innevate alcuni modelli auto di casa Škoda. La proposta è di quelle avvincenti, una esaltante esperienza di guida per tutti i partecipanti che avranno la possibilità di testare a titolo gratuito, l’affidabilità e la sicurezza dei 4 x 4 del marchio Škoda su tre diversi tracciati innevati, slalom, circuito e Sali e scendi.



Tutte le auto della gamma Škoda 4x4 a disposizione, Octavia RS e Superb, insieme ai due SUV del marchio, il nuovo Karoq, presentato a gennaio di quest’anno e il Kodiaq, saranno equipaggiate con pneumatici invernali Continental.



Umberto Scandola, appena rientrato dalla prima gara sulle nevi scandinave del Rally Sweden, si esibirà in una prova speciale alla guida della sua Fabia R5. La nuova vettura di casa Škoda è alimentata da un motore turbo da 1,6 litri e dispone anche di trazione intregrale permanente, oltre che di un cambio sequenziale a cinque velocità.



Si ricorda che Škoda ha festeggiato lo scorso anno la conquista del titolo mondiale Rally con la speciale R5 edition, la variante più dinamica della gamma FABIA, spinta dal nuovo quattro cilindri 1.4 TSI 125 CV (92 kW). Sviluppata sulla base della versione MONTE CARLO, grazie al cambio DSG a 7 rapporti, FABIA R5 edition scatta da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi, raggiungendo la velocità massima di 203 km/h.



Tornando all’appuntamento con REGGINI SKI & DRIVE” di venerdì 2 marzo, un punto ristoro e gli impianti sciistici di Monte Eremo di Carpegna rimarranno aperti in notturna.

Per prendere parte ai test drive proposti, è consigliata la prenotazione al numero 0549 909164 e 3201966680