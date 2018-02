Basket: Dany Riccione esce a testa alta dal confronto con la capolista Artusiana Forlimpopoli

Sport

Riccione

| 14:20 - 26 Febbraio 2018

Tre quarti alla pari con la capolista del girone B di serie D regionale non bastano alla Dany Riccione per evitare il ko casalingo contro l’Artusiana Forlimpopoli (60-69). Di fatto l’anticipo del venerdì sul parquet di via Forlimpopoli si decide nel secondo periodo quando la corazzata ospite aumenta i giri del motore e scava un gap tutt’altro che colossale, ma sufficiente a portare a casa la partita. Nel complesso i Dolphins escono a testa altissima dal confronto con la prima della classe. Arrivati alla prima sirena addirittura in vantaggio (18-17), i ragazzi di coach Maurizio Ferro accusano l’unico comprensibile sbandamento prima dell’intervallo lungo, andando al riposo sul -7 (37-44). Il parziale del secondo tempo (23-25) conferma l’equilibrio in campo e la superiorità delle difese che finiscono per abbassare il punteggio sotto la soglia dei 70 punti. Capitan De Martin lotta come sempre sotto i tabelloni (15 punti e 8 rimbalzi) ma nel tentativo di recuperare lo svantaggio, i Dolphins si affidano spesso al tiro dalla lunga distanza con risultati purtroppo negativi (3/20 da tre punti). Una sconfitta contro l’Artusiana si poteva mettere in preventivo, l’importante è che la squadra si sia espressa con coraggio e determinazione, doti che non dovranno mai mancare nella corsa ai playoff. Prossimo appuntamento per la Dany Riccione sabato 3 marzo (ore 18) in trasferta contro i Baskers Forlimpopoli.