Volley, serie C, Cattolica cede il passo a Banca di San Marino per tre set a zero

Sport

Cattolica

| 13:43 - 26 Febbraio 2018

Cornice di pubblico al Palasport cattolichino, con il Cattolica Volley che cede il passo sotto i colpi della capolista San Marino, quarto gradino della classifica per Corsaletti & Company, 32 punti e quinta sconfitta stagionale. Un girone di ritorno in cui è necessario cambiare marcia, come sottolinea il tecnico gialloblù Alessandro Medri: "E' stata una partita che ha evidenziato la loro caratteristica, essere in testa alla classifica, e avere una squadra molto completa, con un grande gruppo che ha fatto poi la differenza, capace di non mollare un punto, determinato su ogni pallone, il divario in classifica dunque si è visto. Nello specifico un gap nella mentalità di un roster che crede in ciò che sta facendo e lavora per un obbiettivo, devo essere onesto sotto questo aspetto. Sono due settimane che non ci stiamo allenando bene, e ciò porta poi all'assenza di risultati come in questo caso. Dispiace, sopratutto perchè questa sconfitta è avvenuta dinnanzi al nostro pubblico, alla società, ma il cammino intrapreso nel girone di ritorno non è uguale a quello dell'andata, riconfermarsi non sarebbe stato facile lo sapevamo, ma è necessario dare qualcosa in più in allenamento poi in partita. Ribadisco, una sconfitta che fa male, non tanto per il risultato ma per come è maturata e per ciò che abbiamo dimostrato in campo, mi prendo piena responsabilità dell'accaduto. Credo fortemente nel lavoro e nel gruppo, non possiamo pensare che i risultati giungano dai singoli, in questo momento manca l'impegno nell'allenamento, che si traduce in una resa in partita che non è soddisfacente. Dobbiamo cambiare registro, mentalità, lavorare sodo in palestra per far emergere il potenziale che la squadra ha, per tale motivo è necessario dimostrare qualcosa in più. Sottolineo l'atteggiamo di Francesca Fanelli, che mi è piaciuto molto, però per il resto è tutto da rivedere, per creare cose importanti non basta ciò che abbiamo fatto, dobbiamo rialzarci con più carica, assimilando gli errori fatti e andare avanti". Prossima sfida per il Cattolica Volley in scena a Ravenna sabato 3 marzo ore 18.00 con Olimpia Master Cmc.