'I segreti delle imprese di successo', martedì pomeriggio corso gratuito a Rimini

Attualità

Rimini

| 13:13 - 26 Febbraio 2018

È già da tempo “sold out” la tappa riminese del tour “I segreti delle imprese di successo” (Hotel Savoia, 27 Febbraio, ore 15), il corso di formazione gratuito tenuto da Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty, locale fra i più famosi d’Italia e universalmente ritenuto modello perfetto di gestione d’impresa. Lanzetti, che ha fatto della formazione uno dei punti di forza della sua attività, tornerà dunque nella sua Rimini, dopo aver toccato varie città d’Italia con ottimo riscontro di pubblico. In tre ore, svelerà “I segreti delle imprese di successo”, come recita il titolo: un appuntamento rivolto non solo a chi lavora nella ristorazione e nell’intrattenimento, ma a chiunque gestisca un’attività in cui è previsto il contatto con il pubblico.

Il corso garantisce una vera e propria full immersion nel mondo della gestione d’impresa. In particolare, chi lo frequenterà imparerà:



I fondamenti del marketing

Le strategie adatte a costruire un team motivato e affiatato

I passi da compiere per imprimere una svolta al proprio locale

Le tecniche per sfruttare la crisi a proprio vantaggio.



Già, la crisi: una scusa patetica, secondo Lanzetti, un alibi debole, dietro cui nascondersi per non ammettere i propri errori e responsabilità. Soltanto se sarà capace di mettersi realmente in discussione, l’imprenditore potrà imboccare la strada verso il successo.

Lanzetti parla ai colleghi da “insider”, da uno che ha vissuto sulla propria pelle tutto ciò che racconta, come scrive in un libro che tutti i gestori di locali, ristoranti e pubblici esercizi dovrebbero leggere. Pienissimo: Come riempire il tuo locale senza rimanerne schiavo: poco più di centocinquanta pagine in cui Lanzetti ripercorre le tappe della sua corsa verso il successo, iniziando dal momento in cui, nel 2003, si mette al timone del locale di famiglia e lo trasforma in una vera e propria macchina da guerra, con un fatturato in vertiginoso aumento, anno dopo anno. Una vicenda non tutta rose e fiori, come qualcuno forse si aspetterebbe. Proprio il racconto di come Lanzetti sia riuscito a risalire dal fondo è confluito in questo libro e nei corsi di formazione che da qualche anno Giuliano conduce in tutta Italia, con notevole successo e centinaia di testimonianze entusiastiche, lasciate spontaneamente dai suoi numerosissimi allievi.

L’appuntamento di domani, 27 Febbraio, alle ore 15 presso l’Hotel Savoia, sarà un’altra opportunità da non perdere. Tutti quei titolari stanchi di passare gran parte della giornata nei locali facendo tutt’altro, da camerieri a cuochi, da baristi ad addetti al personale o alla manutenzione, al corso impareranno ad applicare il metodo messo a punto da Lanzetti dopo anni di esperienza e di intensa formazione nel marketing, fianco a fianco con i maestri migliori del mondo. E potranno tornare a svolgere il loro mestiere. Un’esigenza particolarmente sentita in Italia, notoriamente terra di piccole e medie imprese a conduzione familiare, dove il titolare è abituato a occuparsi di tutto, meno che di gestione vera e propria. Una visione coraggiosa, quella di Lanzetti, che intende avvicinare il contesto italiano alle esperienze statunitensi, fino addirittura a superarle.

Chi ha perso l’opportunità della tappa riminese e desidera comunque prenotare il proprio posto nel futuro può leggere l’intero programma del tour e iscriversi alla prossima – e ultima - data (Milano, 1° Marzo) cliccando sul link: http://i-segreti-delle-imprese-di-successo-tour-gratuito.gr8.com/. Posti in esaurimento.

Gli interessati possono inoltre frequentare il corso live “Locale di successo” (San Marino, 12-13 Marzo): due giorni di formazione intensa con garanzia “Soddisfatti o Rimborsati”. Per ulteriori informazioni basta cliccare sul link: http://corsolocaledisuccesso.getresponsepages.com/.