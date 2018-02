Allarme freddo, appello Caritas per indumenti e coperte: 200 persone dormono all'addiaccio a Rimini

Attualità

Rimini

| 10:56 - 26 Febbraio 2018

È arrivato l’inverno e con esso il freddo, particolarmente intenso in questi giorni.

Sono tante – circa duecento – le persone che anche a Rimini dormono ogni sera in alloggi di fortuna, senza riscaldamento o all’aperto perché senza dimora.

Diversi sono i modi che ciascuno ha per aiutare queste persone a vestirsi con dignità e ad affrontare meglio i rigori della stagione invernale:

- Portare alla Caritas, scarpe invernali, impermeabili, giacche e k.way per la pioggia.

- Per quanto concerne le coperte, abbiamo bisogno di coperte, non di piumoni perché non sono utilizzabili per chi decide di vivere comunque in strada.

Tutto va portato alla sede della Caritas in via Madonna della Scala 7, a Rimini.

Fare offerte e donazioni:

- Sede della Caritas

- Oppure: C/c postale n. 13243472 Caritas diocesana - Rimini

-Oppure: C/c bancario: IT 67 B 06285 24206 CC0027459084

Cassa di Risparmio di Rimini - Filiale San Giuliano

PER OFFERTE DEDUCIBILI

Associazione di volontariato Madonna della Carità

Cassa di Risparmio di Rimini . fil. San Giuliano

cod.IBAN : IT 08 D 06285 24206 CC0023951506

Causale: EMERGENZA FREDDO

È molto importante:

- Segnalare alla Caritas situazioni di particolare difficoltà

- Se incontrate persone in difficoltà, potete invitarle a rivolgersi alla Caritas.

Per info e/o segnalazioni telefonare a:

Mario, 391 4762566

Maria Carla, 328.9489132

oppure scrivere a caritas@caritas.rimini.it

Si ringrazia di cuore chi potrà aderire a questo appello.

Per rispondere, per quanto è possibile, all’eccezionale ondata di maltempo, la Caritas Diocesana e associazione Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con Protezione Civile, hanno provveduto ad una apertura straordinaria di alcuni locali per ospitare persone senza tetto e senza fissa dimora. Nella notte di domenica 25 febbraio, 18 persone sono state accolte nel salone allestito appositamente per questa emergenza. L’apertura straordinaria di via Madonna della Scala proseguirà anche nei prossimi giorni, e comprende anche un’accoglienza temporanea nelle ore diurne, con un’apposita animazione e che non infici le normali attività di servizio, accoglienza a carità offerta dalla Caritas.

Per questa sera, lunedì 26 febbraio, è programmata la visione di un film insieme alle persone dell’accoglienza straordinaria: “non si vuole solo rispondere ad un’emergenza – spiega il direttore della Caritas, Mario Galasso – ma ricordarci dell’umanità e delle relazioni in gioco nel nostro servizio”.