Rottura condotta sotterranea, fuga di gas ad Ospedaletto di Coriano

Cronaca

Coriano

| 09:41 - 26 Febbraio 2018

Fuga di gas ad Ospedaletto di Coriano domenica pomeriggio in via il Colle. La causa potrebbe esser ricondotta ad un cedimento della condotta sotterranea per uno smottamento della strada. Per consentire i lavori di ripristino la via è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni di marcia. Foto di repertorio.