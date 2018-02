Atletica, tre medaglie d'oro per il fortissimo riminese Giuseppe Ugolini agli italiani Indoor Master

Sport

Rimini

| 09:02 - 26 Febbraio 2018

Eccezionale tripletta di titoli tricolori per Giuseppe Ugolini, il fortissimo master riminese classe 1961 che nel fine settimana 24-25 febbraio ha conquistato ad Ancona, nel corso dei Campionati italiani indoor, tre medaglie d’oro fra 800, 1500 metri e staffetta 4x200 metri.

Che fosse in eccellenti condizioni lo aveva dimostrato soltanto il 28 gennaio quando con il “crono” di 2’09”58 aveva letteralmente demolito il suo precedente primato italiano degli 800 metri over55.

Nel fine settimana degli italiani Giuseppe ha dominato le due gare individuali a cui ha partecipato, la prima delle quali è stata quella dei 1500 metri, corsa sabato pomeriggio, dove ha aspettato il tratto finale per innestare un cambio di ritmo a cui non hanno saputo resistere i suoi avversari, 4’36”35 il tempo vincente all’arrivo, con un margine di quasi tre secondi sul secondo classificato Matteo Picco.

Negli 800 metri di domenica la sua supremazia è stata ancora più netta, con una gara che l’ha visto andare via dalle prime battute e senza problemi tagliare per primo la linea del traguardo in 2’13”09, con il suo compagno di club nell’Olimpia Amatori Rimini Giuseppe Romeo a cogliere la seconda piazza in 2’18”88.

Ma non era ancora finita! Soltanto tre ore dopo Giuseppe Ugolini, allenato da Elena Borghesi, anche lei mezzofondista di livello nazionale, si portava al via della staffetta 4x200 metri, ed insieme ai suoi compagni di squadra Zaccaria Facchini, Paolo Mazzocconi e Giulio Morelli si aggiudicava la terza medaglia d’oro, per un fine settimana da incorniciare.

Con la tripletta di titoli conquistati in questa occasione Ugolini, che ricordiamo nella vita di tutti i giorni è un insegnante di informatica presso l’ITTS “Belluzzi Da Vinci” di Rimini, si porta a dodici maglie tricolori indossate da quando nel 2012 a più di cinquant’anni ha deciso che l’atletica era il suo nuovo sport, dopo tanti anni di pallamano praticata ad alti livelli.