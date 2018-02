FOTO e VIDEO: Rimini Calcio spreca troppo, con la Sammaurese è pari per 0-0

Sport

Rimini

| 16:35 - 25 Febbraio 2018

La Sammaurese blocca il Rimini sul pari per 0-0, uscendo indenne dalla prova del Neri nonostante le numerose assenze. Per i biancorossi di Righetti è il secondo pareggio consecutivo, con l'Imolese che accorcia a -7. Al Rimini non è bastato giocare l'ultima mezz'ora con un assetto offensivo: Arlotti esterno di centrocampo e Cicarevic a supporto dei due attaccanti Buonaventura e Traini. L'ex Forlì ha sfiorato il gol di tacco al 2', su cross di Guiebre, mentre Traini è stato protagonista dell'ultima parte di gara. Ci ha provato di testa al 77' su cross di Cicarevic, un minuto dopo da fuori area, ma è stato all'88' che ha sprecato calciando alto l'assist di Montanari. Tante le occasioni per il Rimini, ma la porta di Passaniti è rimasta inviolata.



Seguiranno foto e video della partita