DIRETTA TESTUALE calcio Serie D: Rimini - Sammaurese LIVE dallo stadio Neri

Sport

Rimini

| 13:39 - 25 Febbraio 2018

Rimini - Sammaurese 0-0 (FINALE)



Rimini (3-4-1-2): Scotti, Romagnoli, Brighi, Petti; Simoncelli (dal 15' st Traini), Variola, Capellupo (dal 24' st Montanari), Guiebre; Cicarevic (dal 36' st Valeriani); Arlotti, Buonaventura.

In panchina: Rapisarda, Cola, Righini, Perazzini, Tompte, Mazzavillani.

Allenatore: Righetti.



Sammaurese (4-1-4-1): Passaniti; Pesaresi (dal 19' st Bossa), Lombardi, Rosini, Tartabini; Venturi; Scarponi (dal 39' st Bianconi), Lucchese, Santoni, Louati (dal 19' st Alberighi); Jokan.

In panchina: Benedettini, Rigoni, Alberighi, Toromani, Sapucci, Cocco, Bossa, Colley.

Allenatore: Protti.



Arbitro: Nicolini di Brescia (Cicchitti di Chieti - Pressato di Latina).

Ammoniti: Passaniti, Petti

Espulsi:

Note: spettatori 2.660 (2342 abbonati, 318 paganti).



LE PRINCIPALI AZIONI DELLA GARA



2': Il Rimini inizia forte con un cross di Guiebre dalla destra per Buonaventura che prova il tap-in di tacco, ma la passa sfila a lato.

10': Ammonito il portiere della Sammaurese, Passaniti, per perdita di tempo.

14': Cicarevic servito in area, ma defilato a destra, prova il tiro fra tre difensori: conclusione debole che non dà problemi a Passaniti.

17': Ammonito Petti per un fallo su Lucchese, tra la proteste di tutti i biancorossi.

22': Bella azione del Rimini che sfiora il gol con Cicarevic: servito da Guiebre però il fantasista alza troppo la mira.

27': Ancora Guiebre fa tutto da solo sull'out di destra e trova anche il varco per il diagonale: conclusione debole che Passaniti blocca a terra.

29': Rimini pericoloso con un tiro-cross forte e teso dalla sinistra di Simoncelli: Cidarevic non arriva al tocco decisivo.

34': Louati prova ad impensierire Scotti con un tiro da posizione defilata a sinistra, ma il portiere biancorosso non si fa sorprendere e blocca a terra in due tempi.

39': Punizione di Scarponi dalla trequarti sinistra per la testa di Jokan che manda di poco alto.

45': Un primo tempo equilibrato tra Rimini e Sammaurese finisce senza reti e senza recupero.

-------------------------------------------------------------------------

10': Tanta corsa per entrambe le squadre in questa prima parte della ripresa, ma nessuno riesce ad impensierire la difesa avversaria.

11': Il primo pericolo della ripresa per Passaniti arriva da una deviazione del difensore sammarinese sul corner di Capellupo, ma per sua fortuna la sfera finisce fuori dai pali.

14': La Sammaurese pericolosissima sugli sviluppi di una falo laterale, ma Louati crossa dalla sinistra davvero troppo forte perché Jonas arrivi al tap-in. Buon per il Rimini: la palla sfila fuori dalla parte opposta.

15': Il primo cambio della gara è per il Rimini: fuori Simoncelli e dentro Traini. Ora Arlotti va a destra nel centrocampo, con Cicarevic dietro ai due attaccanti di penso Buonaventura e Traini.

17': Lucchese ci prova dalla distanza con un destro in corsa: Scotti ben appostato si trova la sfera tra le mani.

17': Arriva subito la risposta riminese con Cicarevic che però da buonissima posizione calcia altissimo.

19': Doppio cambio la Sammaurese, che fa uscire Pesaresi e lascia spazio a Bossa, poi fuori anche Louati per Alberighi.

21': Angolo per la Sammaurese con colpo di testa di Jokan, deviato, che porta un altro calcio d'angolo per gli ospiti. La difesa biancorossa esce bene, ma non concretizza una buona opportunità di contropiede.

23': La Sammaurese si difende ottimamente confermando di essere il miglior reparto arretrato del girone.

24': Righetti richiama un Capellupo evanescente e inserisce Montanari.

28': Traini ha la palla buona nell'area piccola ma ci mette troppo a calciare, poi recupra palal e guadagna un angolo. Niente di fatto però per i biancorossi.

29': Sempre da fallo laterale la squadra di Protti diventa pericolosa: cross da sinistra per la testa di Jokan. Alto di un nulla.

32': Traini arriva di testa sul cross dalla trequarti sinistra di Cicarevic, ma è scoordinato e la palla finisce fuori bersaglio.

35': Traini ancora protagonista: ruba palla sui 20 metri e calcia potente, peccato però che la sfera esca a lato.

36': Nuovo cambio per il Rimini: fuori Cicarevic e dentro Valeriani.

39': Nella Sammaurese entra Bianconi per Scarponi.

43': Clamorosa occasione per Traini: Montanari suggerisce basso da destra, Traini arriva in corsa e da pochi passi conclude fuori.

45': L'arbitro concede 3 minuti di recupero.

48': E' finita. Rimini e Sammaurese impattano 0-0, con qualche scaramuccia al fischio finale.