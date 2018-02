Il riminese nella stretta del maltempo anche lunedì: neve nell'entroterra, mari mossi e forte vento sulla costa

Attualità

Rimini

| 13:01 - 25 Febbraio 2018

Come da previsione, la neve è tornata a scendere sull'entroterra di Rimini dalla mattina di domenica. La protezione civile dell'Emilia-Romagna e l'Arpae prevedono temperature sotto zero nelle prossime ore e mari molto mossi. Al calo termico si accompagneranno per lunedì 26 febbraio nevicate, con 5-10 centimetri sui settori collinari e 10-20 in alto Appennino, più sporadicamente nella pianura romagnola. Gelate diffuse su tutta la regione, con valori minimi di -3 nel settore costiero, -6 sulle pianure interne, tra -14 e -9 sull'Appennino occidentale, tra -10 e -7 su quello centro-orientale. Venti forti sulla costa, e mare molto mosso in particolare al mattino: per questo motivo la protezione civile ha diffuso un'allerta 'arancione' per stato del mare.