FOTO: Santarcangelo sconfitto 1-0 dalla Samb, polemiche per gol annullato a Capellini

Santarcangelo di Romagna

| 09:30 - 25 Febbraio 2018

Il Santarcangelo esce sconfitto 1-0 dalla gara casalinga con la Sambenedettese, non senza polemiche: a fine partite i gialloblu accusano apertamente il tecnico avversario Capuano per il comportamento dei propri giocatori sul rettangolo verde. La gara si sblocca al 10': da un cross di Tomi nasce un pericolo in area Santarcangelo, con Lesjak che frana addosso a Stanco. Dal dischetto Esposito con il destro spiazza Bastianoni. Reagisce la squadra di casa al 13' con una punizione di Dalla Bona, Perina alza sopra la traversa. Il portiere si ripete al 20', deviando oltre la traversa il tiro di Capellini sugli sviluppi di una mischia. Il Santarcangelo reclama al 40' per la rete annullata a Capellini per un fuorigioco apparso inesistente. I gialloblu premono a inizio ripresa, ma la difesa della Sambenedettese chiude efficacemente tutti i varchi. All'86' rossoblu vicini al raddoppio: Candellori in area sulla destra serve al centro Miracoli, che controlla e calcia di sinistro, Bastianoni ben piazzato respinge.





Santarcangelo - Sambenedettese 0-1

Reti: 10' rigore Esposito





Santarcangelo (3-4-1-2): Bastianoni; Maini, Briganti, Lesjak; Toninelli, Di Santantonio, Dalla Bona, Capellini; Spoljaric (18’ st Piccioni); Bussaglia (31’ st Tommasone), Strkalj (31’ st Moroni).

A disp.: Moscatelli, Iglio, Bondioli, Maloku, Broli, Dhamo, Zabec, Spoliarits. All.: Cavasin.





Sambenedettese (3-4-3) Perina; Conson, Miceli, Patti (25’ st Di Pasquale); Rapisarda, Marchi (40’ st Candellori), Gelonese, Tomi; Esposito (16’ st Bacinovic), Stanco (16’ st Miracoli), Valente.

A disp.: Pegorin, Ceka, Mattia, Di Massimo, Bove, Demofonti, Aridità. All.: Capuano.





Arbitro Ayroldi di Molfetta.

Note: spettatori 800. Ammoniti Maini, Lesjak, Miceli, Stanco, Marchi, Capellini, Valente e Tomi. Angoli 2-4.