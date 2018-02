Il maltempo ferma la festa al Jolly Disco Novafeltria: salta la serata di sabato 24 febbraio

Eventi

Novafeltria

| 13:08 - 24 Febbraio 2018

Il Jolly Disco Novafeltria rimarrà chiuso sabato 24 febbraio, a causa del maltempo che ha flagellato l'Alta Valmarecchia da martedì 20 febbraio. Sulle pagine social del locale è stato pubblicato l'avviso: "A malincuore ci vediamo costretti a rimandare la serata in programma questa sera al Jolly Disco, causa mal tempo che segue ormai da giorni. È una decisione sofferta, ma necessaria per permettere ai mezzi spartineve di ripristinare la viabilità in Valmarecchia. Il Jolly deve essere motivo di gioia e divertimento sicuro, e le previsioni avverse non permettono a tutto il nostro pubblico di raggiungere il locale in sicurezza". Il divertimento al Jolly Disco ripartirà sabato 3 marzo con un doppio appuntamento: la sfilata di moda primavera estate dei negozi di Terence Grazia "BEStandard" di Santarcangelo e "BeOutlet" di Novafeltria, la festa degli studenti dell'Istituto Tonino Guerra di Novafeltria.