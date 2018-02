Appuntamento speciale con le letture per i giovani pazienti dell'ospedale di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:42 - 24 Febbraio 2018

Mentre la città si spegneva, si accendeva l’immaginazione dei bambini. Anche il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini ha aderito a "M’Illumino di meno", la campagna di sensibilizzazione sul risparmio, sui consumi energetici e sulla mobilità sostenibile che venerdì si è celebrata con lo spegnimento di alcuni dei monumenti più importanti della città. Il Centro per le famiglie ha pensato ai più piccoli, in particolare a quei bambini e a quelle famiglie che non possono partecipare e scoprire le iniziative promosse in città perché ricoverati in ospedale, con uno speciale appuntamento con i Magnifici Lettori Volontari, il gruppo che da anni, ogni martedì, mercoledì e giovedì, si reca con i loro libri nei reparti di Pediatria, Oncologia Pediatrica e Chirurgia Pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini per portare un po’ di fantasia e immaginazione ai piccoli ricoverati. Venerdì pomeriggio per l’occasione si sono uniti ai Magnifici Lettori anche il vicesindaco Gloria Lisi e l’assessore Mattia Morolli, che hanno letto qualche pagina e dialogato con i bambini e le loro famiglie.