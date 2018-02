S.Giovanni in Marignano, il 3 marzo riapre il centro giovani con 30 collaboratori

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:32 - 24 Febbraio 2018

E' tutto pronto per la riapertura del centro giovani “White Rabbit”: l’Associazione Alternoteca e l’Amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano invitano tutta la comunità a partecipare alla festa di inaugurazione in programma sabato 3 Marzo, dalle ore 16.00 alleore 23.00.



In seguito ad avviso pubblico pubblicato nel mese di dicembre 2017, si è giunti ad assegnare la gestione delle attività del Centro Giovani di San Giovanni in Marignano all’Associazione Alternoteca, cui l’immobile è stato ufficialmente consegnato il 22 gennaio. Alternoteca è un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro che si occupa di promuovere le attività a favore dei giovani attraverso la proposta di laboratori, attività ludiche, aggregative ed informative, musica, arte, laboratori teatrali e tante altre novità. Alternoteca nasce nel 2004 grazie alla volontà di un gruppo di giovani attivi sul territorio e, nel corso degli anni, ha realizzato tantissimi progetti culturali, teatrali, ludici, artistici, aggregativi. La proposta progettuale pensata per il centro giovani prevede più di 30 attività, quali info-point, sostegno allo studio, campi di “Libera contro le Mafie”, arte-terapia, tornei ludici, serate a tema, laboratori di alfabetizzazione social, lotta al cyberbullismo, laboratori creativi dedicati alle diverse abilità, danza-terapia, rievocazione storica, pittura, mito-terapia ma anche teatro, solo per citarne alcuni. Esse prenderanno vita nell’arco di una triennalità e vedranno coinvolti più di 30 collaboratori professionisti, uniti dalla volontà di creare nuove opportunità per i giovani, accompagnandoli nel percorso di crescita verso il futuro, creando legami e senso di appartenenza con il territorio e le realtà che lo abitano e caratterizzano. Elemento degno di nota è l’età dei proponenti, infatti la maggior parte si situa tra i 20 e i 35 anni di età per segnare con ancora maggiore una proposta dai giovani per i giovani. I 30 operatori saranno tutti presenti all’inaugurazione per far conoscere le proposte in prima persona.



Ilaria Conti, presidente di Alternoteca, afferma: “Sabato 3 marzo aspettiamo tutti e speriamo di stupirvi, sia con la nuova veste del centro, che con le proposte che abbiamo pensato per i giovani per il prossimo triennio. Vogliamo incuriosirvi già dal nuovo nome: centro giovani “White Rabbit”, che abbiamo scelto perché ci rappresenta. “White Rabbit” per noi è la voglia di stupire che lega un gruppo di amici che amano le arti, il desiderio di far uscire meraviglie da un cilindro; rappresenta il "non-luogo" in cui il Bianconiglio condusse Alice, il posto incantato in cui presero forma i suoi desideri. Uno spazio artistico e di creazione, dunque. Senza dimenticare il Bianconiglio mattacchione comparso in uno dei nostri spettacoli comici!”



"Siamo certi - dichiara il Sindaco Daniele Morelli - che le novità sia strutturali, che legate alle proposte laboratoriali e ludiche della nuova gestione apriranno una nuova stagione giovanile nel territorio marignanese. L' Amministrazione sarà attenta e partecipe con l’entusiasmo ed il desiderio di creare uno spazio sempre più vitale e a misura dei giovani. Una novità straordinaria consiste nel fatto che la struttura d'ora in avanti sarà aperta quasi tutti i giorni, con una ricca varietà di proposte e per noi questo è un motivo di grande soddisfazione, in quanto significa aver efficientato al massimo un servizio pubblico. Ragazzi, vi aspettiamo tutti!"



Nella foto: il gruppo Alternoteca e l’Amministrazione comunale