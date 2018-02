FOTO: maltempo, ancora sottopassi allagati e disagi nel riminese. Dopo una breve tregua arriva il gelo

Attualità

Rimini

| 11:19 - 24 Febbraio 2018

Il maltempo dà una tregua nel riminese, ma sono stati notevoli i disagi. Fortunatamente continua a calare il livello di Marecchia e Ausa, come riportano i dati di Arpae. Difficoltà negli spostamenti e numerosi anche gli episodi di allagamenti di sottopassi e di auto bloccate. Un uomo ha rischiato la vita tra San Martino in Riparotta e Santa Giustina: per salvarsi è dovuto salire sul tetto della sua auto bloccata nel sottopasso.

E poco prima delle 20, a Viserba, un uomo è rimasto bloccato nel sottopasso di via Curiel, in auto con lui c’era suo figlio. Fortunatamente l’automobilista è riuscito a rifugiarsi sul tetto della vettura, mettendo in salvo anche il piccolo. In loro soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza alche il conducente di un furgone, rimasto in panne nello stesso punto( VIDEO ).

Vigili dl Fuoco, Protezione civile, Polizia municipale sono in azione per monitorare le situazioni più critiche: nella zona nord del riminese le strade sono asciutte, ma sono numerosi i sottopassi ancora allagati, tra cui proprio quello di via Curiel. E' critica inoltre anche la situazione sulle strade a causa delle buche formatesi per l'incessante pioggia. Non ci sono buone notizie per il meteo: da domenica infatti irruzione di aria gelida siberiana e forti venti freddi spazzeranno l'Italia e la neve arriverà fino in pianura e in costa.