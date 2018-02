Domenica si corre il Gp Città di Misano. Presenza d’eccezione Sara Dossena, prima europea a New York

Sport

Misano Adriatico

| 09:42 - 24 Febbraio 2018

Dopo il grande successo dell’edizione record del 2017 che ha visto oltre 10.000 presenze, tornano al Marco Simoncelli domenica 25 febbraio, gli Open Games.Running, roller, ciclismo, fixed bike e squash sono gli sport protagonisti dell’intera domenica, tutti rigorosamente non motoristici della manifestazione nata dalla collaborazione tra Misano World Circuit e Comune di Misano Adriatico. Dalle 7.30 fino al tramonto il Circuito di Misano aprirà, infatti, le porte a tutti gli sportivi, alle famiglie, ai bambini per vivere una giornata all’insegna del puro divertimento.

Alle 9,30 scenderanno in pista gli amatori del podismo con la tradizionale passeggiata in pista, non competitiva, per proseguire poi con la Diecimila metri running. Con le sue 1200 presenze dello scorso anno questa gara si conferma la più attesa tra le iniziative previste in programma. In questi anni la competizione è cresciuta tantissimo. Alla scorsa edizione hanno partecipato atleti da tutta Italia, con un livello agonistico decisamente alto. Tra i partecipanti di questa edizione da sottolineare la presenza di Sara Dossena, Triatleta con la corsa nel sangue, sesta classificata all’ultima maratona di New York. Non mancheranno naturalmente i vincitori della scorsa edizione e cioè l’ucraino Vasyl Matuiychuk e la ungherese Judit Varga. Dall’organizzazione inoltre annunciano sorprese dell’ultima ora.

Grande novità 2018 l’evento targato “Freestyle Riccione” (sezione del pattinaggio artistico) che proporrà Skating Race, un’intera giornata dedicata ai pattini in linea. Alla maratona in pista, già praticamente “sold out” in termini d’iscrizioni, si aggiungerà il Trofeo di Roller cross in paddock, dove ci si sfiderà a colpi di slalom e salti. Grande attesa per il 2° Italian HPV Championship, la prima disciplina che utilizza i mezzi a propulsione umana. Human Power Vehicle è il nome di questo sport che vedrà protagonisti i veicoli a forza muscolare che si sfideranno dalle 8 del mattino sui 4,2 km del Simoncelli. Quest’anno si aggiunge una nuova specialità: lo Squash. Sarà infatti montato un campo da squash gonfiabile dove adulti e bambini potranno cimentarsi in questo sport e saranno coadiuvati dagli istruttori della Mondosquash di Riccione. Per chi invece vorrà fare un vero e proprio viaggio nei fondali di mari e oceani di tutto il mondo, Sub Riccione - Scuola di Apnea e Sub proporrà, durante gli Open Games, una mostra di fotografia subacquea. Protagonista della giornata come sempre, l’ecosostenibilità, tema fortemente sentito al Misano World Circuit. Il progetto KISS Misano infatti non vive solo in occasione del mondiale Gp ma tuto l’anno all’interno dell’impianto motoristico. In occasione di Open games infatti, nessun veicolo a motore sarà utilizzato, le leading car delle gare saranno quindi veicoli elettrici forniti dal partner Renauto.