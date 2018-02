San Marino Calcio, rinviata gara con i Nerostellati per il maltempo: si giocherà il 7 marzo

Sport

Repubblica San Marino

| 15:57 - 23 Febbraio 2018

Il San Marino Calcio, in accordo con la società Usd Nerostellati 1910 e la Lega Nazionale Dilettanti, vista l’impraticabilità del terreno di gioco e viste le previsioni meteorologiche in peggioramento nelle prossime 48 ore, comunica che la partita in programma domenica 25 Febbraio ore 14.30 al San Marino Stadium, non verrà disputata e verrà recuperata Mercoledì 7 Marzo alle 14.30, sempre presso il San Marino Stadium.