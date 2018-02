Rimini Calcio, al Neri c'è la Sammaurese: Capellupo e Buonaventura pronti al ritorno da titolari

Sport

Rimini

| 14:06 - 24 Febbraio 2018

Non subiva due reti da 13 partite, dalla sconfitta per 5-2 con l'Imolese del 12 novembre scorso. La Vigor Carpaneto aveva infilato due volte la porta di Scotti anche all'andata, ma in quell'occasione il Rimini segnò cinque reti. Altre due reti subite nella gara d'andata vinta 3-2 sul campo del Villabiagio, nel pari per 2-2 sul campo della Pianese e nella vittoria casalinga per 3-2 con il Castelveltro. Per i biancorossi di Righetti è comunque uno stop, quello nel turno infrasettimanale, che non ha avuto troppe conseguenze: l'Imolese rimane a distanza, a nove punti. Contro la Sammaurese, al Neri, i ragazzi di Righetti cercheranno comunque l'immediato riscatto. Molti titolari rientreranno dopo il turn-over: in difesa spazio al terzetto titolare con Romagnoli, Brighi e Petti; a centrocampo Viti e Guiebre esterni con Montanari e Capellupo centrali. In attacco spazio a Cicarevic dietro le due punte Arlotti e Buonaventura. Possibili alternative Simoncelli e Variola, rispettivamente al posto di Viti e Montanari. Out il lungodegente Giua, Ambrosini, Pasquini e anche Viti.