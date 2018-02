Maltempo, c'è il problema buche sulle strade. In Alta Valmarecchia usati mezzi spartineve extra

Attualità

Rimini

| 14:36 - 23 Febbraio 2018

Le abbondanti precipitazioni nevose verificatesi nella notte trascorsa ha comportato la necessità, per alcune strade poste sui rilievi più alti dell'Alta Valmarecchia, di utilizzare dei mezzi spartineve in ausilio a quelli già in contratto. Attualmente tutte le strade sono transitabili, pur permanendo, in alcuni tratti, delle situazioni con ancora neve sul piano viabile, nonché una ridotta sezione stradale per la presenza di cumuli ai bordi. Nulla comunque che non possa essere ovviato con le dotazioni invernali previste.

Il fatto invece che stia persistendo a piovere, continua sempre più a determinare l'apertura di buche, rendendo maggiormente difficile riuscire a gestire il quadro complessivo e porvi rimedio, anche per la difficoltà tecnica dell'intervento. Si segnala comunque che le condizioni viabilistiche al contesto, del tutto generalizzate e uniformi, dovrebbero indurre i veicoli ad un comportamento di guida alquanto attento e prudente.

L' officiosità idraulica dei fossi stradali è andata in crisi a causa delle abbondantissime piogge, per cui si hanno i fossi pieni che in qualche caso tracimano allagando il piano viabile, costringendo a chiudere la strada e deviare il traffico su percorsi alternativi.

Su tali situazioni non vi è possibilità di intervento, ma solo di segnalazione qualora possibile, perché derivano dalla funzionalità del reticolo maggiore ( fiumi e fossi consorziali), dipendenti da altri gestori.





