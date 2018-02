Atletica, Francesco Molinari rappresenterà San Marino ai mondiali Indoor di Birmingham

Sport

Repubblica San Marino

| 13:20 - 23 Febbraio 2018

Francesco Molinari rappresenterà San Marino ai Mondiali Indoor 2018, a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1 al 4 marzo. Il ventitreenne bianco-azzurrro ha ricevuto una wild-card per la gara dei 60 metri piani che si svolgerà sabato 3 marzo.

A Birmingham sarà accompagnato dal tecnico federale Alberto Andruszkiewicz. Il livello della manifestazione è altissimo ma Francesco darà sicuramente il massimo per cercare di tenere alto l’onore di San Marino.





Massimo Piovaticci Commissario Tecnico FSAL commenta: "Francesco Molinari ha disputato un’altra bella stagione indoor tornando per ben due volte sotto il muro dei 7 secondi. Il suo primato stagionale è infatti di 6"96. Si è espresso a buoni livelli anche nei 200 (22"10) e significa che ha lavorato su più aspetti della preparazione. È motivato e tranquillo. Con Alberto Andruszkiewicz l’ equilibrio è quello giusto, pedina importante per bei risultati. Farò un grandissimo tifo per lui come del resto lo faranno tutti i sammarinesi".





Francesco Molinari dichiara: “Sono molto felice di questa bellissima opportunità, vivrò sicuramente una splendida esperienza. Mi sono preparato con grande impegno per i Mondiali e spero di migliorare il mio primato personale che è di 6.91. Sono tranquillo e determinato, vediamo come andrà la gara”.