"M’illumino di meno" buone pratiche dell’Ausl Romagna: fotovoltaico e differenziata per il risparmio energetico

Attualità

Rimini

| 11:27 - 23 Febbraio 2018

Anche l’A.Usl Romagna partecipa alle iniziative della XIII edizione di “M’illumino di meno – Giornata nazionale del Risparmio energetico” che ricorre oggi, 23 febbraio. L’impegno in questo senso dell’azienda sanitaria e già noto: da diversi anni infatti sono attive buone pratiche per il risparmio energetico che hanno portato all’A.Usl più di un riconoscimento da parte degli enti di certificazione nazionali e internazionali.



Solo per citare alcune di queste buone pratiche, diverse sedi ed edifici aziendali sono dotati di impianti fotovoltaici sui tetti: quest’anno ne verranno inaugurati due nuovi, da 220 kWp sul tetto del Padiglione Ovidio (Ospedale di Rimini) e da 220 kWp su pensiline nel parcheggio del Dipartimento di Emergenza Accettazione (Dea) dell’Ospedale di Ravenna. Si sta inoltre avviando un intervento per convertire a led oltre 5.000 plafoniere in tutti i principali Ospedali della Romagna. Sono già cinque gli impianti di cogenerazione installati presso le sedi dell’Ausl; insieme i due interventi comporteranno un risparmio di costi energetici per oltre 350.000 euro l’anno e una riduzione di emissioni in atmosfera pari ad oltre 1.200 tonnellate di anidride carbonica all’anno .



La raccolta differenziata, poi, è una pratica presente in ogni ambito territoriale con un’adeguata dotazione di isole ecologiche, in più già da vari anni in alcune realtà aziendali è attivo un sistema informatizzato che consente di razionalizzare l’utilizzo delle auto di servizio, dando la priorità alle più ecologiche ed anche attraverso il car pooling.



Nella giornata odierna, in occasione della campagna “M’illumino di meno”, sarà anche compiuto il gesto, simbolico, di spegnere per alcuni minuti, le luci delle aree parcheggio di varie sedi aziendali (ovviamente compatibilmente col mantenimento dei necessari standard di sicurezza).