Pioggia e neve, si ferma il calcio locale: rinvio per Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

| 10:49 - 23 Febbraio 2018

Il maltempo blocca il calcio minore. Le piogge e le nevicate che hanno interessato tutta la Regione Emilia Romagna hanno spinto il Comitato Regionale a rinviare a data da destinarsi tutte le gare di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Si giocheranno invece i campionati di Serie D: il Rimini scenderà in campo al Romeo Neri contro la Sammaurese. A rischio per la pioggia invece la gara di Serie C tra Santarcangelo e Sambenedettese, in programma sabato 24 febbraio. L'ondata di gelo siberiano prevista da domenica rischia di bloccare anche i recuperi fissati per mercoledì 28 febbraio: in programma Riccione - Miramare, Novafeltria - Junior San Clemente, Alta Valconca - Bagno di Romagna, Colonnella - Granata e Vallesavio - Sant'Ermete.