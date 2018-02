Maltempo, un metro di neve a Casteldelci: alberi per strada e due pali della luce caduti a Perticara

Cronaca

Novafeltria

| 09:25 - 23 Febbraio 2018

Una decina di interventi sono stati eseguiti dai vigili del fuoco di Novafeltria da giovedì pomeriggio sul territorio dell'Alta Valmarecchia a causa delle avverse condizioni climatiche. Gli interventi sono scattati in seguito a segnalazioni di cittadini per caduta o rimozione di alberi, rami, allagamenti abitazioni, cornicioni e pali della luce.

A Perticara di Novafeltria sono caduti due pali dell'illuminazione pubblica tagliando i cavi. E' successo nel tardo pomeriggio di giovedì in via Decio Raggi. I pompieri hanno lavorato insieme ai tecnici comunali e la strada è stata chiusa per permettere gli interventi. Nella notte un albero è caduto su un'auto parcheggiata a Pennabilli. A Casteldelci è segnalato oltre un metro di neve.

Numerosi gli allagamenti segnalati. Sempre i pompieri sono intervenuti a Sartiano in una abitazione invasa dall'acqua. I principali interventi della Protezione Civile riminese si sono concentrati proprio in Alta Valmarecchia: alberi e rami caduti, black out e tante situazioni di criticità che comunque sono state risolte senza grosse difficoltà.

Nessun problema particolare in Valconca. Nella giornata di venerdì dovrebbe esserci una diminuzione delle precipitazioni ma rimane lo stato di allerta meteo diramato giovedì.

Nelle foto i volontari AVS Alta Valmarecchia Soccorso che hanno operato nel territorio della Valmarecchia.

In audio ci aggiorna sulla situazione Antonio Pesaresi funzionario della Protezione Civile provinciale