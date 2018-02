A Rimini ci si "scalda" con Morandi, grande teatro, cinema e sport: un week-end ricco di eventi

Eventi

Rimini

| 08:48 - 23 Febbraio 2018

In barba al freddo, in questo week-end grandi eventi a Rimini e provincia sono pronti a riscaldare il corpo e l’anima: live, grande teatro, cinema e sport. Basta scegliere e se non vi siete organizzati non vi resta che spulciare tra i nostri consigli!





TEATRO E MUSICA





Venerdì 23 febbraio, alle ore 21,15, il sipario del Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio si apre sulla Stagione Teatrale 2018 che sta ottenendo positivi riscontri già in fase di Campagna Abbonamenti con oltre 60 adesioni. Avvio nel segno della prosa contemporanea de “Il bacio” di Ger Thijs portato in scena da Barbara De Rossi e Francesco Branchetti. Traduzione di Enrico Luttmann. Regia Francesco Branchetti. Musiche Pino Cangialosi. Scene Alessandra Ricci. Produzione Foxtrot Golf. QUI tutte le info.



Lo spleen del tango argentino e l’arte di William Shakespeare si incontrano in Romeo y Giulieta Tango, in arrivo venerdì 23 febbraio al Teatro della Regina (ore 21.15) con la Compagnia Naturalis Labor e Tango Spleen Cuarteto. Il coreografo vicentino Luciano Padovani e la compagnia Naturalis Labor, da lui fondata e guidata dal 1998, si sono ampiamente dimostrati tra i più qualificati interpreti della cultura musicale e coreutica del tango nel nostro paese.



Venerdì 23 febbraio, alle ore 21,15, al Teatro CorTe di Coriano serata conclusiva CorTe INN Jazz in compagnia di Luca di Luzio Blue(s) Room Trio feat. Max Ionata. Finale a tutte stelle per la rassegna musicale dedicata all’interplay e all’improvvisazione grazie alla presenza del chitarrista pugliese Luca di Luzio che, appena rientrato dagli Stati Uniti dove ha partecipato al celebre NAMM Show, il più importante evento del music business internazionale, ospita sul palco Max Ionata, tra i maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea.





Gianni Morandi torna in concerto con un tour nel 2018 e Rimini è la prima città ad ospitare questa serie di concerti, che vede il Gianni nazionale tornare sulla scena live con le sue nuove canzoni. Appuntamento all’RDS Stadiumsabato, ore 21. Al centro del tour saranno gli inediti di D'amore d'autore, album con canzoni tutte dedicate all'amore.





Per la prima volta sul palco di San Clemente, domenica 25 Febbraio 2018 alle ore 17.00 sale la Compagnia Santarcangiolese Teatro Patalò con il suggestivo Odissea al mare nell’ambito della rassegna A Teatro con mamma e papà. Replica riservata alle scuole medie, Lunedi 26 febbraio nell’ambito del progetto Con la classe a Teatro promosso da Città Teatro con il Contributo del Comune di San Clemente.





E' già doppio tutto esaurito il sesto e penultimo appuntamento della rassegna Contaminando di Rimini Classica, che quest'anno sta facendo un "sold out" dietro l'altro. Il concerto, in programma domenica 25 febbraio alle 11 e alle 17 nella sala del giudizio del museo della città di Rimini, farà rivivere le più celebri canzoni dei film Disney: Ala Ganciu, accompagnata dal Quartetto EoS, Matteo Salerno al flauto, Aldo Capicchioni violino, Aldo Maria Zangheri viola e Luca Bacelli al violoncello, con gil arrangiamenti di Marco Capicchioni e le magiche mani del disegnatore con la sabbia Mauro Masi, ci presenteranno le melodie più celebri dei cartoni animati di Disney.





CINEMA





Proseguono le matinée domenicali del Cinema Fulgor: ogni domenica alle 10,30 appuntamento al cinema per la colazione e alle 11 proiezione di film cult della cinematografia mondiale. Domenica 25 febbraio vi aspetta il film cult 'I 400 Colpi' di François Truffaut, pellicola che oltre ad essere uno dei pilastri della Nouvelle Vague, sancisce quello che sarà un incontro fondamentale per la carriera di Truffaut, ovvero quello con l'attore Jean Pierre Léaud, che con lui lavorò sullo stesso personaggio per vent'anni.





Il Cinema Tiberio propone, in versione originale inglese con sottotitoli in italiano, un ciclo dedicato al teatro dal West End di Londra con eventi teatrali registrati nei più prestigiosi palcoscenici della capitale britannica.

Secondo appuntamento, domenica 25 febbraio, con Peter Pan, registrato dal vivo al National Theatre, è la più recente versione teatrale della celebre storia di J. M. Barrie, amata in tutto il mondo. Ore 20.





CULTURA





Alla Libreria Feltrinelli di Rimini venerdì 23 febbraio verrà presentato il romanzo 'Ondimar', scritto dall'esordiente Raffaello Fabbri, docente di materie scientifiche al liceo. La storia ruota attorno ad una macchina che ricava energia dal moto ondoso.





Nell'ambito del ciclo di incontri con l'autore, al Museo della Città, sabato, alle ore 17, avrà luogo la presentazione del libro "Titanic. Il Naufragio dell’ordine liberale", con Vittorio Emanuele Parsi.





SPORT





Il 23 febbraio 2018, si svolgerà per la quarta volta a Rimini Fiera la gara internazionale di Tiro con l' Arco, denominata "4° Italian Challenge Rimini 2018". Interverranno atleti ad alto livello internazionale. Nei giorni seguenti, 24-25 febbraio 2018, si svolgeranno le finali del "XLV Campionati Italiani di Tiro con l'Arco Indoor" nelle divisioni Arco Olimpico, Compound e Arco Nudo.





Running, roller, ciclismo, fixed bike e squash sono gli sport protagonisti dell’intera domenica, tutti rigorosamente non motoristici della manifestazione nata dalla collaborazione tra Misano World Circuit e Comune di Misano Adriatico. Domenica 25 febbraio dalle 7.30 fino al tramonto il Circuito di Misano aprirà, infatti, le porte a tutti gli sportivi, alle famiglie, ai bambini per vivere una giornata all’insegna del puro divertimento.