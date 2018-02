Servizio farmacie garantito in Alta Valmarecchia nonostante la neve: si riapre la polemica sulla distribuzione farmaci

Attualità

Rimini

| 13:01 - 22 Febbraio 2018

L’Ordine dei farmacisti di Rimini plaude e ringrazia i colleghi che durante questa ondata di maltempo, che ha paralizzato alcune aree della Provincia di Rimini, hanno comunque garantito la continuità del servizio sul territorio.

Non è la prima volta che i farmacisti si adoperano a questo scopo: nel 2012 in occasione di una nevicata record che arrivò a superare i 3 metri di neve, alcune farmacie effettuarono anche aperture straordinarie per garantire questo essenziale servizio alla Cittadinanza.

In questo momento la farmacia Ospedaliera di Novafeltria, che ha già ridotto l’orario di apertura, risulta difficilmente raggiungibile specialmente per chi deve percorrere diversi chilometri in macchina, mentre le farmacie territoriali presenti in ogni centro abitato sono regolarmente aperte, comprese quelle più periferiche dove la neve ha già superato i 70 cm.

L’ASL della Romagna ha distribuito nel 2017 più di 1 milione e 500 mila confezioni di medicinali, contro appena 70mila pezzi distribuiti tramite la DPC che consiste nella distribuzione in Farmacia dei farmaci che sarebbero stati distribuiti dalla farmacia ospedaliera.

L'Ordine dei farmacisti di Rimini, per voce del Presidente Giulio Mignanik, spiega: "vi è quindi ampio margine per implementare ulteriormente questo tipo di distribuzione, più vicino al cittadino e nel quale l’Ente Pubblico continua ad acquistare direttamente i Farmaci".

Prosegue Mignani: "Le farmacie e i farmacisti si sono dimostrati ancora una volta un cardine essenziale del Servizio Sanitario Nazionale, in grado di garantire un servizio capillare anche in condizioni difficili come quelle a cui assistiamo in questi giorni. Ma anche in condizioni normali risulta più pratico e più accessibile e l’auspicio è che la DPC venga utilizzata in via preferenziale affinchè non siano i Cittadini a subire i disservizi

di una distribuzione diretta che, in termini di volume, non ha purtroppo pari in Italia".