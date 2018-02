Le più belle canzoni dei film Disney rivivono in uno splendido concerto con doppio sold out

Eventi

Rimini

| 12:48 - 22 Febbraio 2018

E' già doppio tutto esaurito il sesto e penultimo appuntamento della rassegna Contaminando di Rimini Classica, che quest'anno sta facendo un "sold out" dietro l'altro. Il concerto, in programma domenica 25 febbraio alle 11 e alle 17 nella sala del giudizio del museo della città di Rimini, farà rivivere le più celebri canzoni dei film Disney. Vista la grandissima richiesta di biglietti, era stata decisa una replica mattiniera al consueto spettacolo delle 17, ma anche questa è andata esaurita in pochissimi giorni. Lo spettacolo sarà replicato nei prossimi giorni.

Ala Ganciu, accompagnata dal Quartetto EoS, Matteo Salerno al flauto, Aldo Capicchioni violino, Aldo Maria Zangheri viola e Luca Bacelli al violoncello, con gil arrangiamenti di Marco Capicchioni e le magiche mani del disegnatore con la sabbia Mauro Masi, ci presenteranno le melodie più celebri dei cartoni animati di Disney: fra gli altri il Re Leone, I tre porcellini, Cenerentola, Frozen e il Libro della Giungla.

Chi di noi non ha sognato almeno una volta di volare sul tappeto volante insieme ad Aladdin e Jasmine, di fare un bagno in fondo al mare con Ariel e Sebastian, di vivere un amore puro e incondizionato come quello della Bella e la Bestia o di fare visita ad Elsa e Anna nel freddo regno di Arendelle per poi farsi scaldare dai caldi abbracci di Olaf? Questa è la magia che da sempre Walt Disney ha saputo regalarci e che non ha mai smesso di far sognare “grandi e piccini” attraverso le sue storie indimenticabili, ma soprattutto grazie alla sua musica.