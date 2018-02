Al cinema Settebello una serata dedicata ai cortometraggi horror e fantasy made in Rimini

Eventi

Rimini

| 12:45 - 22 Febbraio 2018

Serata dedicata a nuovi talenti e produzioni dal basso, con la proiezione di tre cortometraggi al Cinema Settebello (Via Roma 70, Rimini), che lunedì 26 febbraio dalle ore 20.00 presenta tre progetti di giovani artisti in collaborazione con piccole case di produzione indipendenti. Produzioni dal basso, dunque, che hanno in comune budget limitati, brevi tempi di ripresa e una grande passione, interamente made in Romagna.

La presentazione dei corti comincia con il primo episodio della web-serie 3 Uomini, intitolata La notte dell’uomo (durata: 16 min), psicothriller introspettivo e misterioso per la regia di Andrea Bartoli e Simone Campati. Selezionato al Roma Web Fest 2016, il più importante festival di web series in Italia, e finanziato con il patrocinio del comune di Rimini, 3 Uomini è un progetto autoprodotto e indipendente. Segue la proiezione di Presepe Vivente (durata: 21 min), per la regia di Lorenzo Fassina, un horror-trash girato nelle pianure vicentine.

La serata si conclude infine con la proiezione di To The Moon, un corto fantasy dall’idea di Luigi Schiavoni e prodotto in collaborazione con la piccola casa di produzione riminese Riverscope Production.

La serata avrà inizio alle ore 20:00 con un aperitivo nel salone principale del cinema Settebello. A partire dalle ore 21.00, avranno inizio le proiezioni dei tre corti per una durata di un'ora circa.