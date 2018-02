Recupero dell'ex pastificio Ghigi non dovrà penalizzare i piccoli esercenti, Lega Nord preoccupata

Attualità

Morciano di Romagna

| 12:42 - 22 Febbraio 2018

Sulla riqualificazione dell’area ex pastificio Ghigi, al centro della tumultuosa inchiesta che ha visto protagonista l’ex Sindaco Claudio Battazza, la Lega Nord di Morciano chiede “massima trasparenza, il coinvolgimento dei cittadini e il rigoroso rispetto delle procedure di appalto”. Per il Carroccio è necessario “fare chiarezza sull'operato della precedente Amministrazione le cui rocambolesche manovre finanziarie hanno inevitabilmente interferito sull’approvazione del corrente bilancio e sugli indebitamenti lasciati in eredità alla Giunta Ciotti”. Se quindi per la Lega Nord “il progetto ex Ghigi deve essere affrontato con le dovute precauzioni e il rispetto degli equilibri di bilancio”, dall’altro “è necessario valorizzare le piccole botteghe dei centri commerciali naturali che vanno assolutamente preservate dalla progressiva espansione dei grandi poli commerciali di Misano, San giovanni e Rimini.