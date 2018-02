Piazzale Boscovich di Rimini si rifà il look: più illuminazione antidegrado per ospitare più eventi

Attualità

Rimini

22 Febbraio 2018

La Giunta Comunale di Rimini ha approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione di Piazzale Boscovich. Il progetto, dal costo di 100 mila euro, interverrà nello specifico su due aree: un intervento sul decoro urbano e l’altro riguardante il potenziamento infrastrutturale e dei servizi di base (es. fornitura di energia elettrica) per la migliore organizzazione di iniziative e eventi. Fanno parte della prima tipologia la riconfigurazione dello spazio centrale in piazzale Boscovich e la sua ripavimentazione, insieme a quella del tratto adiacente di lungomare, di via Destra del porto e del raccordo con la pista ciclabile.

Nella seconda tipologia di interventi sono invece previsti quattro nuovi vani per l'alloggio dei cavi dell'energia elettrica e il loro raccordo con la nuova cabina Enel di prossima realizzazione. Un intervento che permetterà di potenziare sia l'illuminazione pubblica che la fornitura di energia elettrica, con una linea dedicata per la fornitura dei numerosi eventi previsti in questa area. Interventi che vanno sia nella direzione di migliorare la fruizione di un importante pezzo di città, amato e frequentato da tanti riminesi, che in quella di rendere più funzionale la sua vivibilità da parte di residenti e ospiti, soprattutto in concomitanza con gli eventi e le manifestazioni.