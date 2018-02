Marchi moda contraffatti: il plauso della Confcommercio di Rimini alla Guardia di Finanza

Attualità

Rimini

| 08:31 - 22 Febbraio 2018

Dal presidente di Confcommercio della Provincia di Rimini, Gianni Indino, arriva “un plauso al lavoro della Guardia di Finanza, in particolare alla Tenenza di Rimini guidata dal Col. T. ISSMI Antonio Giuseppe Garaglio per l’operazione “Eden Brand” coordinata dalla Procura di Rimini che ha portato a stroncare un largo giro d’affari su tutto il territorio nazionale legato alla contraffazione di marchi di abbigliamento. Con questa operazione si continua la salvaguardia del commercio sul nostro territorio e non solo, compiendo grandi passi avanti nel contrasto alla contraffazione di marchi importantissimi. Controlli che fanno parte della battaglia che da anni Confcommercio porta avanti a tutela del commercio e della sana concorrenza contro le piaghe abusivismo e contraffazione.

Ci auguriamo che i commercianti al dettaglio siano coinvolti a loro insaputa e che venga confermato il loro ruolo di parte lesa. Forse l’utilizzo da parte loro di questo tipo di commercializzazione di prodotti in un mercato parallelo può essere stato usato in buona fede per ottenere prezzi migliori, credendo comunque di commercializzare prodotti autentici”.